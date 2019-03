Intervistato da Deportes Cuatro l'allenatore portoghese José Mourinho ha parlato del suo futuro aprendo le porte a un ritorno in uno dei club già allenati in passato. E per la prima volta Mourinho ha parlato apertamente di Inter.



TORNEREI - "Cosa posso dire? Le voci sono voci. Non avrei alcun problema a tornare. Al Real Madrid, al Porto, al Chelsea o all'Inter, in qualsiasi squadra che abbia già allenato. È una bella sensazione se qualcuno ti vuole dove sei già stato, ma devo dire che l’unico club che mi ha chiesto di tornare dopo averlo allenato è il Chelsea, nessun altro".