Il Cagliari alza bandiera bianca per Radja Nainggolan. Il presidente del club sardo, Tommaso Giulini ha dichiarato dopo un incontro di mercato con l'Inter: "Radja Nainggolan non tornerà da noi, rimane a Milano perché i nerazzurri vogliono tenerselo".



Il centrocampista belga (classe 1988) ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Cagliari, segnando 6 gol e servendo altrettanti assist su 26 presenze in campionato. Fino a giugno 2022 ha un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno ed è sotto contratto con l'Inter, che lo ha acquistato due estati fa dalla Roma per 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo con una valutazione da 38 milioni di euro.



Il Cagliari si consola con l'arrivo dalla Fiorentina dell'esterno offensivo Sottil, nazionale Under 21 azzurro. Inoltre Di Francesco aspetta un terzino sinistro dopo il mancato arrivo dall'Atalanta di Czyborra, finito al Genoa. Che aveva pensato pure al ritorno dell'attaccante Pavoletti, tolto dal mercato dai sardi. Smentita anche la possibile cessione del centrocampista uruguaiano Nandez al Napoli.