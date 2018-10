In campo come nella vita, Radjanon è un personaggio banale. Quando parla, lo fa senza peli sulla lingua, come nell'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si sofferma sul derby, sull'addio alla Roma e sulla rivalità con la Juventus: ". È quando non vinci che devi dare l'esempio al compagno, dargli un tackle e un motivo in più per crederci"."Vivo questa vigilia in maniera serena, è un mio pregio preparare tutte le partite allo stesso modo. Ma sono curioso di scoprire il mio primo derby di Milano, sono le sfide che mi piacciono, sai già cosa ti stai giocando.Ora Spalletti mi ripete di continuo che le due gare con il Milan valgono un campionato a parte. E sono sicuro che allo stadio il boato sarà impressionante. Le sei vittorie ci hanno dato autostima.. In cosa? Nel soffrire meno per vincere. La sofferenza è bella, vittorie come quella con la Spal sono pesanti. Ma ogni tanto un successo largo ci vuole. Inter meglio del Milan? Noi abbiamo tanti giocatori di livello più alto. Però ho visto il Milan delle ultime partite e mi sono fatto l'idea di una squadra forte forte, che ci farà sudare., uno che se ha mezza palla in area fa gol, vive per quello. A un mio amico ho detto questo:. Sa fare la differenza, è tecnico, intelligente. Gattuso? Ci ho giocato contro, col Cagliari. Ha vinto tutto col Milan, mi sarebbe piaciuto affrontarlo con una squadra forte come l'Inter di oggi"."So cosa vuole da me. Ho pagato l’infortunio, ma sto arrivando al massimo, manca poco. Cosa gli dico se mi mette in panchina? Va bene mister, non c'è problema... (ride, ndr). Che dire, io gare così di solito non le salto.Arrivai in ritiro e lui era presente. Rimasi colpito, mi fece piacere: aveva rinunciato al suo tempo libero per stare con me. Lui sa come prendermi. Sì,. Come mi convinse a giocare trequartista? Non mi parlò mai di trequartista. Mi disse: 'Tu sarai il centrocampista aggiunto'. Aveva paura che se mi avesse definito trequartista, io avrei smesso di rientrare"."Le faccio un esempio:Mi rilasso molto di più, tanto a casa non dormirei comunque. Le foto con Corona? Era una serata tranquilla, lui era lì, che dovevo fare? No, non mi ha dato fastidio la storia., ho fatto sempre le mie scelte in base alla qualità della vita".. Io ho sbagliato, di sicuro, come quel video di Capodanno... però loroLa Roma voleva incassare soldi dalla mia cessione. Ho scoperto dopo che erano d'accordo con club stranieri che non avrei mai accettato,. A quel punto mi ha chiamato Spalletti e non ci ho pensato un attimo. All’inizio avevo rimpianti, ma qui sono stato accolto benissimo. Qui ho trovato una società molto preparata, ci sanno fare, sono tutti presenti.e io penso che una persona dovrebbe essere presente alla guida di una sua azienda. Sarebbe importante anche per i tifosi: ogni anno cambiano 3-4 giocatori importanti. Magari se ci fosse il presidente potrebbe spiegare meglio il perché di alcune scelte"."Sono forti, vincono da 7 anni. Ma il campionato è lungo e finora ci sono stati pochi scontri diretti. Dovremo essere bravi noi che siamo dietro a sbagliare il meno possibile. La pressione dev'essere su di loro,. Cos'è Ronaldo per l'Italia? Un'occasione per dare visibilità a un campionato che l'aveva persa. E uno stimolo per noi che proveremo a batterlo. Tra lui e Messi scelgo Leo. Cristiano ha bisogno della squadra. Messi ogni tanto ne dribbla 4 o 5 e vince le partite da solo"."Per me è un torneo più 'facile' della Serie A. Nel girone ci sono sei partite, tutti giocano per vincere, in Italia si mettono tutti dietro e si fa una fatica enorme. Roma-Barcellona? Quella sera c'era qualcosa di strano nell'aria. Jesus ha fatto la partita della vita contro Messi, la tifoseria carica, il gol di Dzeko subito... Roma-Barcellona è stata la partita più emozionante della mia carriera"."Quanti tatuaggi ho? Non lo so, ho perso il conto. Il primo fu una stella: lo feci solo per sentire il dolore che si provava. La cresta? Basta, ho 30 anni, non la vedrete più. L'ho tenuta a lungo, mi piaceva che i bambini volessero avere i miei capelli. Dove sarò tra 10 anni? A Roma, è il posto dove voglio far crescere le mie figlie. Milano è molto più comoda: a Roma per andare da Casalpalocco al centro ci mettevo un'ora e un quarto, qui in 20 minuti sei ovunque. È tutto più organizzato, il traffico... i semafori (ride, ndr). C'è stata la fashion week poco tempo fa: mi sono molto divertito».. Visto l'esordio in Nazionale?. E poi Maicon: lo guardavi e pensavi 'ma questo come c... fa?'. Modric? È il più forte che c'è nel ruolo, ma vorrei prima giocarci insieme... E comunque sono felice dei compagni che ho adesso. Se ho chiesto la 4 a Zanetti? Eh, la battuta gliel'ho fatta e lui non ha risposto. Inter la mia ultima squadra? Ho già chiaro il mio percorso. Può essere... anche perché".