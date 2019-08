Come racconta il Corriere dello Sport, James Rodriguez-Napoli è una pista ancora viva, per la quale bisogna ancora attendere gli sviluppi del mercato del Real: "Florentino Perez sa che con Zidane ci sarebbero poche possibilità per El Bandido, ma intanto una serie di infortuni apre al colombiano le porte del Real Madrid e invita a valutare la possibilità che possa mutare lo scenario interno. Come sempre, in casi del genere e non solo, si avrà modo di afferrare il senso della verità solo verso la fine del mercato: il Napoli non ha fretta, sa che con James Rodriguez arricchirebbe ulteriormente una zona di campo di energia e imprevedibilità e anche di talento, ma prova a farsene una ragione e comunque sta lì, con il cellulare in mano. Magari chiama Jorge Mendes, dopo aver sentito Florentino Perez..."