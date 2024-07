GETTY

Partita: Napoli-Anaune Val di Non

Data: martedì 16 luglio 2024

Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00

Canale TV: app di OneFootball

Streaming: OneFootball

Napoli-Anaune Val di Non è la gara inaugurale del ritiro di Dimaro. La squadra di Antoniosfida la formazione locale in quella che sarà la gara del battesimo del precampionato dei partenopei. Il test successivo vedrà il Napoli sfidare il Mantova sabato 20 luglio, con calcio d'inizio previsto alle ore 18.Napoli-Anaune Val di Non, così come tutte le amichevoli estive degli azzurri, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva solo su OneFootball: per vederla in tv, occorrerà scaricare l'app di OneFootball su un televisore compatibile. Napoli-Anaune sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di OneFootball o scaricando l'app su dispositivi mobili.

Caprile; Rrahmani, Rafa Marin, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Osimhen. All. Conte.