Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha spiegato le situazioni di José Callejon e Dries Mertens, entrambi rimasti in panchina col primo che addirittura non è entrato:



SULLE SCELTE - "José è stato messo fuori per una mia scelta tattica e tecnica, non c’è nessun problema di natura fisica. Questa è la situazione. Mentre Mertens non è stato escluso, anzi: vi spiego, diciamo che è stato gestito dopo le partite col Belgio e con il Liverpool dove ha fatto bene, ma dovevo ruotare per tenere in campo giocatori con buone energie".



SU GENNAIO – "Io personalmente non ho mai parlato di mercato e di cessione a gennaio con Dries o Callejon. La situazione è totalmente gestita dal club”.