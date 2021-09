È iniziato il conto alla rovescia,che si troveranno di fronte allo Stadio Maradona per il match delle 18 per la terza giornata di Serie A. Una partita diversa dalle altre, a iniziando dalle varie indisponibilità che ci saranno da un lato e dall'altro. L'ambiente Napoli però è carico, i tifosi sanno bene che questa potrebbe essere un'occasione importante per battere i nemici bianconeri dato che le maggiori difficoltà sono proprio in casa Juve.- Verrebbe da dire cheCon l'addio del portoghese è inevitabile fare un passo indietro in quanto a qualità e leadership in campo, ma anche considerando i gol di CR7 che contro il Napoli difficilmente si è risparmiato tra campionato e Supercoppa. La Juve, però, affronterà assenze vere e concrete, a partire da quella di, fino ad arrivare aiCHANCE NAPOLI - I problemi bianconeri, dunque, sono evidenti epieni gli spalti, si va verso il tutto esaurito con tanti settori che sono già stati riempiti in abbondanza. Domani al Maradona ci sarà un colpo d'occhio importante. ​Una ghiotta occasione per Spalletti e i suoi ragazzi. Il tecnico di Certaldo dovrà rinunciare anche lui a qualche infortunato (Lobotka, Demme, Mertens, Ghoulam e Meret) però la squadra è pronta e carica, così come lo è l'ambiente,L'inerzia è a favore degli azzurri perché potranno anche contare su un'arma in più, una praticamente inutilizzata nelle prime due gare. Si tratta diche ha già dimostrato nei 22 minuti contro il Venezia che nella sua forma migliore eCome detto, un'opportunità importante per tutti, anche per Spalletti che in venticinque confronti di campionato è riuscito a battere i bianconeri una sola volta.Questi gli ingredienti giusti per il Napoli in modo da poter andare a +8 sulla "Vecchia Signora" già dopo la terza giornata.Da quando azzurri e bianconeri sono tornati in Serie A (stagione 2007/08) le vittorie partenopee tra le mura dell'ex San Paolo e attuale Maradona sono superiori rispetto agli avversari.L'ultima volta a favore del Napoli è di soli sette mesi fa quando decise Insigne su calcio di rigore (1-0). L'ultima vittoria della Juventus ai piedi del Vesuvio, invece, risale al 3 marzo 2019 quando terminò 1-2. Una sfida ricca di storia, di risultati importanti, tra cui un'indimenticabile rimonta nel 1989 in occasione dei quarti di finale di Coppa Uefa (vinta dal Napoli). ParlandoOggi il Maradona sogna vittorie del genere, importanti, che restino nella storia. Trovare tre punti e staccare i "rivali di sempre" di otto lunghezze già alla terza giornata con un risultato largo permetterebbe ai