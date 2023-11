L'asse Napoli-Empoli negli ultimi anni ha funzionato molto bene in termini di trasferimento. Di Lorenzo, Mario Rui, Zielinski e non solo, sono tanti i calciatori che sono arrivati ai piedi del Vesuvio dalla Toscana e oggi il club partenopeo continua a guardare in casa Empoli. C'è Baldanzi (domani non sarà della partita) che viene visto come dopo Zielinski. Dovesse partire il centrocampista polacco, infatti, il Napoli tenterebbe l'assalto per il classe 2003 dell'Empoli. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.