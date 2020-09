Il mercato delè ancora in una fase di stallo. C'è bisogno di cedere, con la rosa che è ancora troppo ricca di giocatori. I giocatori inevitabilmente in uscita sono Milik e Koulibaly. Sono i due nomi più importanti per riuscire a far cassa. Grazie al polacco si riuscirebbe ad ottenere un incasso economico e Ünder dalla Roma, mentre con l'uscita disi finanzierebbe il colpo Osimhen già avvenuto. Per un difensore che esce, però, ce n'è un altro che dovrà entrare. Il nome che piace tanto in casa Napoli è sempre quello didifensore classe '97 attualmente in forza al Feyenoord. Ma non sarà facile portarlo via dall'Olanda.- Il Napoli intanto ha già pronta una strada importante per il reparto arretrato. Si tratta diIl difensore greco con l'arrivo di Arteta sulla panchina dell'Arsenal è scivolato in fondo alle gerarchie, non rientrando più tra le scelte. Nella stagione che avrà inizio a breve la situazione peggiorerà ancora di più dato che ihanno acquistato(ex obiettivo del Napoli) dal. La volontà di, quindi, è quella di cambiare aria, con quella che potrebbe essere l'ultima opportunità importante della sua carriera, avendo oggi 32 anni.- Non è un mistero che il Napoli segua ​Papastathopoulos.ad arrivare ai piedi del Vesuvio. Ora per il club azzurro è diventato un obiettivo concreto, lo ha confermato anche il presidente De Laurentiis oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dicendo che ci stanno lavorando. Il Napoli oramai ha trovato l'accordo con lo stesso giocatore ed è pronto un ingaggio daQuesto però accadrà solo a una condizione: il Napoli non ha intenzione di pagare il cartellino del giocatore (che tra l'altro scadrà il 30 giugno 2021), così aspetta che si liberi a parametro zero risolvendo il contratto con l'Arsenal. Ma come detto a più riprese non basterà solo questo, perché il Napoli ha bisogno prima di tutto di vendere, con i varie (più difficilmente)che restano in uscita. Dopodiché sarà affondo decisivo sia perche per