Napoli-Meret, trovato l'accordo per il rinnovo: i dettagli

ha deciso, rimane al Napoli e rinnova il contratto.in scadenza a giugno prossimo: a riportarlo è Sky Sport, secondo il quale il giocatore ha accettato la proposta del club azzurro di allungare il rapporto per un altro anno con opzione in favore del Napoli per un'ulteriore stagione. La nuova scadenza, quindi, è fissata per giugno 2026 con la possibilità da parte della società di rinnovare fino al 2027. Chiusa quindi una lunga trattativa durante la quale c'è stata anche la possibilità che il portiere andasse via a parametro zero con alcune voci di mercato che l'avevano accostato anche all'Inter.

- Meret però ha scelto di rimanere in azzurro dove in questa stagione è uno dei protagonisti della squadra di Antonio Conte, e presto potrebbe cambiare il suo vice. Nella prima parte di stagione il secondo portiere del Napoli è stato l'ex Bari. E' stata una richiesta specifica dell'allenatore rossoblù Davide Nicola che con Caprile ha lavorato nella seconda parte della scorsa stagione a Empoli, i due club stanno definendo alcuni dettagli per uno scambio con Scuffet che diventerebbe il secondo di Meret a Napoli.

- Due friulani all'ombra del Vesuvio,come anche Vicario (oggi al Tottenham) e Perisan (Empoli). Non solo, i primi due sono cresciuti entrambi nella scuola calcio di Udine Donatello, giocando anche insieme per un anno. Poi si sono ritrovati all'Udinese, dove Scuffet era titolare e Meret faceva addirittura il terzo. Adesso possono tornare di nuovo insieme a Napoli: il primo è vicino agli azzurri e l'altro ha l'accordo per il rinnovo, decidendo di rimanere legato al club.