Napoli, sotto l'albero per Conte c'è (almeno) un difensore: dal "sogno" Kiwior all'idea Biraghi

Quella estiva è stata una finestra di mercato molto movimentata per il Napoli. Con l'arrivo di Conte in panchina De Laurentiis è intervenuto in maniera importante investendo quasi 150 milioni di euro. Tante novità, che hanno anche fatto la differenza, come Buongiorno e McTominay su tutti. Il Napoli, infatti, è secondo in classifica e l'obiettivo di rientrare in Champions in vista della prossima stagione potrebbe non essere l'unico per il tecnico pugliese. Il primo posto dista solo due punti e non giocare le coppe porta un vantaggio notevole nell'affrontare la seconda parte di stagione. Ma non è abbastanza, occorre una mano dal mercato, a partire da una risorsa in più in difesa, a maggior ragione per l'infortunio di Buongiorno che ne avrà per un mesetto e rientrerà verso la fine di gennaio.

- Si inizia a guardare ciò che c'è e chi potrebbe addirittura salutare. Perché Juan Jesus e Rafa Marín non sono delle alternative pronte. Il difensore brasiliano potrebbe essere rimpiazzato da un mancino capace di giocare lì. Come Kiwior, che però non è una pista semplice, dato che l'Arsenal spara alto oppure chiede un obbligo di riscatto da inserire nel prestito. C'è poi Rafa Marín che ha collezionato zero presenze in campionato e ha chiesto la cessione. Su di lui il Como, pista concreta. Altri nomi sul taccuino del ds Manna ci sono. È il caso di Danilo, in scadenza con la Juve e i bianconeri si alleggerirebbero di un ingaggio pesante. Resta la difficoltà di un calciatore che è il capitano e dovrebbe salutare già a stagione in corso. Ci sono anche Ismajli dell'Empoli, Bijol dell'Udinese e Martinez Quarta della Fiorentina.

- Se il difensore è una necessità imminente per Conte, non vale lo stesso per il centrocampista. Lì in mezzo c'è abbondanza e nessuna corsa necessaria, però per uno che va via uno potrebbe subentrare. Folorunsho verso la cessione, la Fiorentina su tutte è pronta a interessarsi al giocatore e la Lazio potrebbe riprovarci. Si pensa ad un centrocampista di qualità e si seguono Pellegrini della Roma e Fagioli della Juve. Intanto un movimento in entrata si sta portando già a termine, ovvero il classe 2004 Hasa dal Lecce. Nell'affare potrebbe essere inserito Zerbin direzione Puglia.

- Tra i nomi più caldi ormai da qualche mese c'è Dorgu. L'esterno del Lecce però potrebbe essere una soluzione più per l'estate. Oggi un'occasione può essere rappresentata da Biraghi. Il terzino della Fiorentina è ai saluti, dopo la rottura con Palladino. Il Napoli però deve incastrare l'ipotetico arrivo con la cessione di Spinazzola.- Ci sono altri calciatori che sperano di avere più spazio, a Napoli o altrove. Il primissimo nome è Raspadori, che sembra aver quasi terminato il suo percorso in azzurro. Conte non vorrebbe privarsene a gennaio, specialmente per rinforzare una concorrente per le zone alte. Anche Simeone è chiuso, è il vice Lukaku. Lui stesso, però, pare intenzionato a concludere la stagione ai piedi del Vesuvio. C'è evidentemente qualcosa che bolle in pentola, sotto l'albero di Natale del Napoli ci sarà qualche regalo da scartare.