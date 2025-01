Napoli, da Garnacho a Yeremay: tutti i nomi per il dopo Kvaratskhelia

La cessione era nell’aria, e alla fine è arrivata: nella serata di venerdì 17 gennaio. A confermare l’acquisto è stato il comunicato ufficiale del club francese: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Khvicha Kvaratskhelia. Il 23enne esterno, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club”. Contratto fino al 2029, ingaggio triplicato e una nuova avventura alle porte.- Kvaratskhelia vola a Parigi e il Napoli volta pagina, il ds Manna è già da settimane a caccia di un possibile sostituto e intanto Antonio Conte pensa a come ridisegnare la squadra senza uno dei giocatori-chiave degli ultimi anni.. Quest’ultima può essere una delle soluzioni al netto di chi arriverà dal mercato, l’altra idea è quella di schierarsi con un 3-5-2 cercando magari una seconda punta che possa giocare insieme a Lukaku (non è escluso che possa provare anche Neres in quel ruolo) e adattando Politano a tutta fascia.

- Mentre Conte pensa a come cambiare la squadra senza Kvara Manna lavora al possibile sostituto: il primo nome dell’allenatore erama l’ex Juve vuole rimanere al Liverpool;piace, Amorim non vorrebbe perderlo e l’ha schierato titolare nelle ultime due partite. Inoltre, c’è ancora ampia distanza tra la richiesta del Manchester United e la cifra che vorrebbe proporre il Napoli. Occhio alle piste che portano adel Lille (valutazione 40 milioni) edel Borussia Dortmund. Infine, ci sono stati dei contatti perdel Deportivo La Coruña, che ha una clausola rescissoria di 20 milioni e sul quale c’è anche il Como.

