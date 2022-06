Sono diversi i punti di incertezza in casa Napoli. C'è il futuro di Ospina che è ancora tutto da scrivere. Il contratto dell'estremo difensore ex Arsenal è in scadenza e il Napoli è al lavoro per capire se le due strade dovranno dividersi o meno.



De Laurentiis aspetta una risposta da Ospina, che è partito per giocare con la Colombia. Al termine degli impegni in Nazionale è prevista una risposta. Per lui interessamenti dal Messico, mentre dal Real Madrid non è arrivata ancora nessun'offerta. Lo racconta oggi Il Mattino.