Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato anche del futuro di Alberto Grassi: "Per Grassi abbiamo un'offerta molto interessante dalla Spagna, stiamo valutando la soluzione migliore per lui, ma non andrà né al Parma né al Cagliari visto che nessuno dei due club mi ha offerto i 18 milioni che chiedo".