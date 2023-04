Nel corso del suo intervento al Merger&Acquisition Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha svelato un retroscena di mercato societario:



"Un anno fa mi hanno offerto 2,5 miliardi e mezzo per il Napoli e mi sono chiesto: ma mi servono? Avrei dovuto comprarmi una squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane. Il Napoli ha un valore? È un giocattolo della famiglia De Laurentiis, per cui non vedo motivi per cederlo fin quando non ci stancheremo".