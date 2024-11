Napoli, decisione a sorpresa sul futuro di Anguissa: i dettagli. E su Meret…

Redazione Calciomercato

Ilé tornato a casa con ottime sensazioni dopo aver imposto il pari all’Inter a San Siro. Zamboé stato il protagonista, suo malgrado, del fallo su Dumfries che ha portato alla concessione del calcio di rigore in favore dei nerazzurri, unico piccolo neo di una prestazione certamente molto importante e che certifica, ancora una volta, la sua importanza per Antonio Conte.. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per sistemare i dettagli sull’ingaggio che passerà dai 2,5 milioni attuali ai 3 milioni netti.

Discorso diverso per Meret:Resta grande fiducia per arrivare presto a un accordo blindando così un altro giocatore importante della rosa.