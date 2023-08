Doccia gelata per il Napoli che vede sfumare il principale obiettivo per la difesa: Danso, centrale austriaco classe 1998, sta per rinnovare con il Lens fino al 2028. Il club francese non vuole perdere un altro pezzo da novanta dopo le cessioni di Fofana e Openda.. I contatti sono già stati avviati fa diversi giorni con gli agenti del ragazzo anche se non c’è ancora un’intesa totale. Il Napoli avanza con prudenza, nonostante l’apertura dello Stoccarda, perché è stato informato della concorrenza di due club inglesi. Lacroix del Wolfsburg resiste come alternativa mentre si allontana anche Kilman del Wolverhampton.