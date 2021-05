È un mercato entusiasmante quello che stiamo raccontando in questi giorni,mai acceso come quest'anno. Il ritorno di Mourinho e Allegri, l'addio di Conte all'Inter e quello di Gattuso al Napoli, con i nerazzurri pronti a strappare Inzaghi alla Lazio e- I contatti tra il tecnico di Certaldo e il patron del Napoli sono cominciati oramai oltre quattro mesi fa, quando De Laurentiis ha iniziato a guardarsi attorno in seguito alle prestazioni insoddisfacenti della squadra allora guidata da Gattuso.Il presidente del club partenopeo lo ha tenuto in stand-by fino all'ultima di campionato, quando ha provato a convincere anche Gattuso a restare, in seguito alla vittoria contro la Fiorentina.Il pareggio contro il Verona però ha spazzato via ogni dubbio, da una parte e dall'altra, con l'immediato esonero dell'attuale allenatore della Viola e l'idea di ufficializzare quanto prima il nuovo tecnico. La trattativa con Conceição, il sogno Allegri, l'idea Galtier. Niente di tutto questo,Da risolvere l'ultimo "nodo", ovvero il contratto ancora in essere con i nerazzurri. Scadrà il prossimo 30 giugno 2021 mae fare il suo solito annuncio su Twitter dove presenterà Luciano Spalletti come nuovo tecnico del Napoli. Nello staff è prevista una novità. Si tratta diex centrocampista della Roma (tra le tante). Il Napoli torna a parlare toscano.