Napoli, frenata per Gaetano al Parma: previsto un nuovo incontro

Getty Images

Ilsi muove non solo per il mercato in entrata ma anche per quanto riguarda quello in uscita. C'è Gianlucache, dopo anni di prestiti e permanenza in azzurro con un ruolo marginale, è arrivato al punto che ha bisogno di giocare, trovare la sua strada altrove. Dunque, ecco la necessità di andare via a titolo definitivo. C'era il Cagliari che lo attendeva per un ritorno in Sardegna, ma alcuni dettagli hanno allontanato i club e hanno fatto saltare la trattativa. Così ecco l'inserimento netto del, con il quale sembrava esserci una chiusura imminente, ma qualcosa è cambiato.

- Trovata l'intesa economica tra le parti, si stava per concretizzare il passaggio a titolo definitivo in Emilia Romagna perTutto rimandato a settimana prossima, quando nella giornata di lunedì potrebbe cambiare qualcosa. Intanto la frenata, che ritarda una situazione che avrebbe fatto comodo un po' a tutte le parti.