Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sulle possibili alternative al messicano Ochoa in casa Napoli per il ruolo di terzo portiere: 'Varrebbe anche la possibilità di far tornare a Napoli, tre anni dopo, il brasiliano Gabriel, che rappresentò il guardaspalle di Reina nella prima stagione di Maurizio Sarri. Gabriel ha la benedizione di Giuntoli, che nel portiere ha sempre avuto fiducia e continua ad averne: la conoscenza dell’ambiente, dei compagni di squadra e della città, rappresenterebbe un collante per favorire un ambientamento a presa rapida. Ma al Napoli piace, e non poco, anche Bardi, da ragazzino un enfant prodige al quale il calcio ha dato meno di quanto si prevedesse all’epoca: è una idea che rimane lì"