Quella del Napoli è stata una stagione tormentata. Gli infortuni hanno influito fortemente sul rendimento e sui risultati, dopodiché è stata messa fortemente in discussione la gestione tecnica. Sotto l'occhio del ciclone ci è finito Gattuso, ma anche il ds Cristiano Giuntoli, per qualche acquisto che non si è rivelato all'altezza.



Giuntoli è uscito dalla grazie di De Laurentiis, nonostante abbia ancora tre anni di contratto. A Napoli c'è aria di rivoluzione e il nome del ds azzurro è stato accostato alla Juventus, che ha sondato il terreno anche per Gattuso tramite qualche big dello spogliatoio. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica.