Gli ultimi sono stati giorni molto movimentati a Napoli. C'è stato l'arrivo di Victor Osimhen che il prossimo anno potrebbe vestire la maglia azzurra. Lungo corteggiamento da parte del club partenopeo: c'è stato l'incontro prima con Gattuso e poi a Capri con il presidente De Laurentiis.



Oggi il giocatore è ritornato in Francia, ma non è finita qui. Mentre il Napoli è impegnato a Bergamo nella sfida contro l'Atalanta, non sarà con la squadra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il ds sarà impegnato totalmente per seguire proprio la trattativa con Osimhen.