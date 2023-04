Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato nel prepartita della sfida contro il Milan a Dazn.



IL MILAN - "Mi aspetto una partita molto complicata fra due squadre che stanno facendo molto bene. I ragazzi daranno come sempre il massimo per la società e per i tifosi".



OSIMHEN OUT - "Osimhen? Ovvio che è un calciatore importante, ma dentro alla squadra abbiamo tanti giocatori forti. Ho pensato lo stesso quando si è fatto male Raspadori.



SIMEONE - "Simeone sta facendo benissimo, quando è stato chiamato in causa, come gli altri, ha fatto prestazioni straordinarie"