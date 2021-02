Cristiano, direttore sportivo del, parla a Dazn prima della partita con il: "Veniamo da un periodo terrificante: ho visto il primo tempo dell'Atalanta, che era molto sulle gambe. Purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù, chi gioca le coppe ha qualche difficoltà e il risultato vale doppio anche per questo. Il test sarà probante perché giochiamo contro una squadra in forma. Noi dobbiamo dare il massimo, abbiamo tanti giocatori bravi. È un anno molto particolare: denunciamo assenze importanti da tanto tempo. La logistica dopo le ultime positività è stata sicuramente particolare, ma ci siamo adoperati grazie ai nostri dottori: siamo in regola, con grande sacrificio. Siamo in pochi, ma cerchiamo di fare il massimo"."Sono qua da sei anni e ho ancora tanti anni di contratto, ho un bel rapporto con la proprietà, non vedo perché si debba parlare di futuro".