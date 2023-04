Report allenamento https://t.co/HYZ9gLgTZQ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 6, 2023

rientra in gruppo,invece si è concentrato su terapie e palestra. E' quanto emerge dal report dell'allenamento delSeduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center.Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma domani alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A.Il gruppo ha iniziato la sessione con prima fase di attivazione e torello.Successivamente la squadra ha svolto partitina a campo ridotto e lavoro tattico.Chiusura con esercitazione su palle inattive. Olivera ha svolto l'intera seduta in gruppo. Osimhen ha fatto terapie e lavoro in palestra.