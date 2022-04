Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti in vista della sfida contro l'Atalanta.



IL REPORT - Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di torello ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto.



INFERMERIA - Ounas, Petagna e Meret hanno svolto personalizzato in campo. Di Lorenzo lavoro in piscina e personalizzato in palestra. Lozano rientrato dall’impegno nazionale ha svolto l’intera seduta in gruppo.