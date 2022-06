Si complica la convivenza tra il Napoli e Fabian Ruiz, con il centrocampista in apparenza poco propenso a prolungare il contratto in scadenza nel 2023. Le indiscrezioni sul rifiuto alla proposta di rinnovo fanno breccia anche tra i bookmaker, dove la situazione dello spagnolo cambia sensibilmente rispetto alla scorsa settimana: appena sei giorni fa la permanenza in azzurro era data a 1,74, quota che oggi si è alzata a 1,88 su Planetwin365. Crescono invece le possibilità di vedere Ruiz con un'altra maglia - con Juve e Atletico Madrid in prima fila - con l'addio dello spagnolo ai partenopei passato da 1,83 a 1,70.