Il Napoli torna in ritiro. E' questo quanto emerge dopo il confronto, durato circa un'ora, andato in scena stamattina tra la squadra e Carlo Ancelotti. Il gruppo azzurro inizierà dunque a preparare da mercoledì il prossimo impegno di campionato contro l'Udinese nel chiuso delle mura del centro sportivo di Castelvolturno. Una scelta quella del tecnico emiliano per provare a responsabilizzare maggiormente e a compattare un ambiente uscito con le ossa rotta dall'ennesimo scivolone stagionale, la sconfitta interna contro il Bologna.



COMUNICATO UFFICIALE - Anche il Napoli ha ufficializzato con un comunicato il provvedimento del ritiro: “Ancelotti ha stabilito che il gruppo, poi, rimarrà in ritiro a partire da mercoledì per prepapare il match contro l'Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli (ore 18)”.​



MESSAGGIO AI GIOCATORI - La società e Ancelotti avevano già deciso di annullare la giornata di riposo prevista per oggi, ma invece del tradizionale allenamento è andato in scena un incontro tra l'allenatore e i suoi giocatori per provare a capire cosa non abbia funzionato ieri e soprattutto invitare Insigne e i compagni ad avere una reazione dal punto di vista caratteriale. Eloquenti in tal senso le parole di Ancelotti nel post-gara del “San Paolo”: "Il momento è delicato, tutti insieme dobbiamo fare le valutazioni per uscirne perché questo periodo è diventato troppo lungo. Prima ci poteva stare, ma ora è troppo lungo. In questi casi l'allenatore si prende la responsabilità, ma anche i giocatori devono fare di più. Bisogna trovare dei rimedi, devo trovarli io. Se i giocatori mi aiutano bene, altrimenti faccio da solo".