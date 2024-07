Getty Images

Napoli, Kulusevski può tornare di moda

11 minuti fa



Il Napoli continua a lavorare sul mercato per consegnare ad Antonio Conte una rosa in grado di lottare per dimenticare le delusioni della passata stagione.



A prescindere dal futuro di Victor Osimhen e dal suo possibile sostituto (piace Romelu Lukaku), l'obiettivo è di rafforzare il reparto offensivo con ulteriori innesti e tra i nomi emersi nelle ultime settimane c'è quello di Mason Greenwood, l'inglese è reduce dall'ottima esperienza al Getafe, è in uscita dal Manchester United ed è cercato anche da Lazio e Marsiglia.



C'è però anche un vecchio pallino che torna di moda: Dejan Kulusevski. A lanciare l'indiscrezione è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui l'esterno svedese ex Juventus, oggi al Tottenham, potrebbe diventare un profilo utile per gli azzurri. Tutto si lega però all'uscita di Jesper Lindstrom, che non è riuscito a imporsi a Napoli nel 2023/24.