Allenamento mattutino per il Napoli che si prepara in vista dei prossimi impegni. Venerdì ci sarà l'amichevole contro il Pescara allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta, dopodiché sarà Sporting Lisbona-Napoli prima di affrontare l'inizio del campionato contro il Parma. Ecco il report dell'allenamento di oggi:



La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello.

Successivamente esercitazioni di passaggio e lavoro tecnico.

Chiusura con partitina a campo ridotto. Malcuit e Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra.

Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Insigne, Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Hysaj, Maksimovic, Zielinski e Milik.