Soprattutto quelli in scadenza, come Mertens e Ospina, ma anche chi è al centro dell'attenzione di altri club. C'è l'esempio di Osimhen e Petagna., partendo dal nuovo tetto ingaggi posto a 3,5 milioni di euro da De Laurentiis. Il presidente vuole avvicinarsi un po' alla linea Milan, che è quarto per monte ingaggi in Serie A, e nonostante ciò ha portato a casa lo scudetto.- Con il rientro in Champions le casse del Napoli sono tornate a respirare. Anche per questo sono arrivati immediatamente i primi due innesti: Kvaratskhelia e Olivera. Resta il fatto che c'è la volontà e necessità di abbattere anche il costo degli stipendi dei calciatori in rosa. Un primo passo in questo senso è già stato fatto con gli addii di- Mertens oramai è in uscita, solo un colpo di scena (e una richiesta nettamente al ribasso da parte del belga) potrebbe far cambiare le cose.Qualitativamente "Ciro" non si discute, però la società partenopea lavora a questo movimento anche per passare dai 4,5 milioni di ingaggio di Mertens ai 2,5 circa che andrà a guadagnare lo spagnolo. Inoltre il vantaggio sarebbe anche anagrafico, dato che i due hanno sette anni di differenza.Con lui in campo è un'altra storia. Deve ancora limare alcuni difetti ma sa essere devastante, soprattutto sotto il punto di vista atletico e dello strapotere fisico. Le parole del nigeriano non rasserenano affatto i tifosi napoletani: "So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra. Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere".Nel frattempo club internazionali si muovono, soprattutto Newcastle e Arsenal. Le sirene della Premier si sentono in lontananza, cosìPresumibilmente Osimhen resterà almeno un altro anno a Napoli, dove dovrà trovare finalmente la continuità fisica per tutta la stagione.- Anche Petagna non rappresenta una certezza per il futuro. L'ex Spal non ha avuto tanta fortuna con la maglia del Napoli. Appena 9 gol in due anni e poco, pochissimo spazio. Un attaccante ha bisogno di giocare, questo è chiaro. Ai piedi del Vesuvio lo spazio è limitato, essendoci davanti a lui Osimhen.sul calciatore. Il Napoli non vorrebbe girarlo in prestito ma fare cassa con la sua cessione a titolo definitivo per la quale chiederà almeno. Al suo posto servirà una nuova punta "di scorta".del Chelsea in prestito al Southampton in cima alla lista. Bisognerà capire quanto chiederanno i Blues. L'alternativa si chiama Milandella Salernitana. Di certezze ce ne sono veramente poche in casa Napoli, mai come