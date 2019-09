Come svela Il Mattino, la riapertura della trattativa Torino-Verdi è arrivata ieri mattina, quando Urbano Cairo ha chiamato Aurelio De Laurentiis, pronto ad offrire quanto chiesto da ADL: 25 milioni di euro. La trattativa è stata definita da Giuntoli e da Pompilio verso le 18.00 con i dirigenti del Toro, poi la trattativa si sposta con l'agente del calciatore il quale attende a Bologna. Il contratto firmato e viene depositato intorno alle ore 21.55 sulla base di un prestito a 4 milioni con obbligo di riscatto fissato a 21 milioni, con il fantasista ex Milan che entrerà a far parte del gruppo di attaccanti a disposizione di Walter Mazzarri.