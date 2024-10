Napoli-Lecce, la MOVIOLA LIVE: Olivera per Di Lorenzo, gol annullato al VAR

24 minuti fa



Napoli-Lecce, in scena alle 15 allo Stadio Maradona, è l'anticipo che apre il sabato della nona giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi della sfida, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





NAPOLI-LECCE h. 15.00



Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: TOLFO-TRINCHIERI

IV: SACCHI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABISSO



28' - Gol annullato al Napoli! Gilmour lancia per Di Lorenzo, sponda in mezzo e tiro potente di Ngonge, con Falcone che para: la palla finisce a Olivera, che calcia, con il capitano che sottoporta di rapina la manda in rete. L'arbitro assegna il gol, ma il VAR lo annulla per fuorigioco.