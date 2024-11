Napoli, Lobotka recupera per la gara con l'Inter: le parole di Conte

Getty Images

Il Napoli sorride e riabbraccia. L'allenatore torna da ex a San Siro, e in mezzo al campo può contare di nuovo sul centrocampista sloveno del quale - se potesse - non farebbe mai a meno. A confermare che l'infortunio è ormai alle spalle è stato lo stesso Conte, che a due giorni dalla sfida con i nerazzurri ha parlato in conferenza stampa commentando anche il rendimento del sostituto di Lobotka, Billy Gilmour.

- "Lobotka ha recuperato ed è a disposizione - ha spiegato Antonio Conte in conferenza stampa - bisogna ancora da valutare se partirà dall'inizio o a gara in corso. Le sue qualità le conosciamo tutti, è inutile sottolineare il valore del giocatore. In queste ultime partite".- Già prima della partita contro l'Atalanta l'allenatore azzurro aveva annunciato che Lobotka sarebbe tornato per la gara di San Siro,e ora bisognerò capire solo se il centrocampista sloveno tornerà dal primo minuto o andrà in panchina per poi entrare a partita in corso in caso di necessità. Lobotka ha saltato le ultime quattro partite del Napoli contro Empoli, Lecce, Milan e Atalanta, al suo posto in regia ha sempre giocato l'ex Brighton Gilmour con Conte che si è detto soddisfatto del rendimento dello scozzese.