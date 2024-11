Napoli, l'ombra di Kvaratskhelia: Conte lancia un segnale e il futuro è ancora in bilico

GETTY

che rifila il più classico dei gol dell'ex alla. Testa della classifica mantenuta e quindi si può tornare a casa tutti quanti felici e contenti. C'è però anche qualcosa che forse non è andata nella maniera migliore, perché. Il georgiano ha lasciato il campo a quasi mezz'ora dalla fine del match, che è insolito viste le qualità e il peso specifico del calciatore all'interno di questa squadra.

- La partita di Kvara ha vissuto alti e bassi. Perché è partito male, con quel gol sbagliato da pochi passi. Lui però si è rimesso in carreggiata e ha continuato a fare la sua gara, sterzando e saltando Celik a più riprese. Ha creato pericoli, eccome se lo ha fatto. Nel complesso, però,Il tecnico del Napoli, dopo l'ultima palla persa lo ha tirato fuori dal rettangolo verde mettendo comunque dentro, non proprio l'ultimo degli arrivati.

- Questo cambio rappresenta ancheanche di chi subentra dalla panchina. E che nessuno è insostituibile. Allo stesso tempo, però, ha spiegato anche un'altra natura della scelta: ". Ha comunque avuto delle occasioni e ha creato. Io guardo sempre il bene della squadra, ma anche il bene del calciatore. Non ho voluto, visto che in panchina c'è Neres, che sta facendo molto bene".

sedendosi direttamente in panchina. Si continuerà a lavorare dentro e fuori dal campo. Perché c'è lada tenere d'occhio. L'ex Dinamo Batumi è legato al Napoli fino al, quindi non c'è fretta avendo altri due anni e mezzo davanti e presumibilmente se ne riparlerà in maniera seria al termine della stagione. Intanto qualche chiacchierata in più tra l'agente e la società è stata fatta, perché c'è comunque la volontà diun calciatore che sta mostrando cose importanti e oggi ha un. Nessuna corsa contro il tempo, ma