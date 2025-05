Napoli, Manna non si ferma al colpo De Bruyne: da Lee Kang-in a Garnacho, è caccia al nuovo esterno offensivo

Il Napoli mette le ali, nel vero senso della parola. I tifosi azzurri sognano a occhi apertiUna missione iniziata più di un mese fa da Giovanni Manna che, una volta incassato il pieno sostegno del presidente De Laurentiis, ha iniziato a lavorare ai fianchi del campione belga per convincerlo dell'ambizioso progetto azzurro. Ma quello sull'ex Manchester City non è l'unico tavolo aperto dal direttore sportivo del club neo campione d'Italia.

- Un assist per il Napoli è arrivato nelle scorse ore da Manchester. Ruben Amorim ha comunicato ad Alejandro Garnacho che non intende puntare su di lui e lo ha invitato a trovarsi una nuova destinazione. L'esterno argentino del Manchester United torna in orbita Napoli dopo i tentativi andati a vuoto nel mese di gennaio.- Giovanni Manna è anche attento alle occasioni che possono arrivare dal mercato internazionale. Uno di queste porta a Parigi e al Psg:e sta iniziando a valutare una nuova esperienza professionale già a partire dalla prossima estate.ti. Resta in quota anche il nazionale kosovarocon il quale non si sono fermati i contatti negli ultimi mesi.