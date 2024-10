Napoli, Manna: "Prematuro parlare di Scudetto, ci sono squadre più attrezzate"

GETTY

si affrontano a San Siro per la decima giornata di Serie A. Una sfida molto importante per la parte alta della classifica, ma pernon è ancora una sfida Scudetto.Il direttore sportivo dei partenopei è intervenuto a DAZN prima della gara e ha detto la sua sul peso della partita: "Sicuramente parlare di sfida Scudetto è un po' prematuro, è una sfida tra grandi squadre in un grande palcoscenico. Sappiamo da dove siamo partiti e il lavoro che stiamo facendo, ma penso che sia prematuro parlare di Scudetto. Ci sono squadre più attrezzate di noi che hanno fatto un percorso diverso negli anni passati".

- "Le difficoltà fanno sempre parte del percorso. Noi stiamo facendo il nostro, faticando a volte. Lavoriamo, restiamo umili e cerchiamo di fare il massimo ogni giorno. Affrontiamo una squadra importante, dopo la Juventus forse la più forte che incontriamo".- "Siamo partiti dal ripristinare quello che era il gruppo storico, aggiungendo giocatori arrivati a fine mercato. Stiamo lavorando e ottenendo già ottimi risultati, il resto lo dirà il campo. Oggettivamente siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo consapevoli che arriveranno le difficoltà".