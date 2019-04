Ecco le parole di Alex Meret, portiere del Napoli, dopo la sconfitta contro l'Arsenal in Europa League:



"Primo tempo brutto da parte nostra, siamo stati imprecisi. Ci voleva più coraggio nel giocar palla da dietro. Secondo tempo gran risposta, non è arrivato il gol ma abbiamo avuto occasioni. L'impresa al ritorno non è impossibile. Sono mancati coraggio e precisione, non siamo stati lucidi nel mettere in pratica ciò che avevamo provato. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo per mettere in difficoltà l'Arsenal. Loro vanno in difficoltà sulle palle in profondità, dovremo puntare su quello e sulla spinta dei nostri tifosi giovedì prossimo. Ma ora per il ritorno c'è da cambiare atteggiamento fin da domani mattina, prepariamola al meglio! La mia parata migliore stasera? Quella sul loro calcio d'angolo battuto corto."