Napoli, Osimhen fa infuriare De Laurentiis: "Rimanga pure dov'é, dica al Galatasaray di comprarselo". Gli scenari per il futuro

: una storia d’amore passionale, piena di episodi, colpi di scena, parole al miele e dichiarazioni contrastanti, con un addio maturato in estate che è sembrato quanto di più logico potesse accadere in un contesto tanto delicato. Ma facciamo un passo indietro.A fine 2023,, con la promessa, però, che a fine stagione il centravanti avrebbe ricevuto il via libera per dire addio. In cambio,. Dopo un’estate dove nessun top club, complice anche la pessima stagione del nigeriano e di tutto il Napoli, si propose di pagare tale importo, ai primi di settembre, chiusa la finestra di mercato per i principali campionati europei, i7 nel caso in cui, nel corso di questa sessione invernale o della prossima sessione estiva, il centravanti non trovasse un club che porti la cifra della nuova clausola rescissoria nelle casse del Napoli.

Sostanzialmente, dunque,. Il Galatasaray, lanciato verso la vittoria della Super Lig grazie anche ai 10 gol e 3 assist del nigeriano in campionato, si godrebbe volentieri l’ex Lille sino a fine stagione (in caso contrario, il club turco godrà di un risarcimento per la sua eventuale partenza prematura rispetto alla scadenza del prestito fissata a giugno 2025), ma tutto dipenderà dalle volontà altrui.Come svelato da La Repubblica,. Il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna è anche andato a trovare il giocatore in questi mesi, come rivelato, ma. Una reazione dovuta a un possibile mancato incasso - già in questa sessione di mercato - di quei 75 milioni di clausola che pendono sul calciatore.

, pur avendo incassato un primo rifiuto dal nigeriano. L’idea del club inglese sarebbe quella di provare a trattare con il Napoli per uno sconto sulla clausola rescissoria da 75 milioni, una missione complicata dato il desiderio di De Laurentiis di vendere Osimhen solamente alle proprie condizioni. I Red Devils sacrificherebbero Zirkzee (in orbita Juventus) per arrivare a Osimhen,, pronto a un ritorno di fiamma dopo l’interesse estivo.

