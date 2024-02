Osimhen non convocato per Napoli-Genoa: chi gioca in attacco

Brutte notizie in casa Napoli.. L'attaccante nigeriano oggi ha svolto lavoro differenziato e farà lo stesso tipo di allenamento anche domani, e non sarà a disposizione per la sfida di domani alle 15 contro i rossoblù. Il favorito per giocare dal primo minuto al suo posto è il Cholito Simeone, al momento l'argentino è in vantaggio su Raspadori che nelle prossime ore proverà a ribaltare le gerarchie.- Finché Osimhen era in Coppa d'Africa con la Nigeria, che ha saltato solo la gara con la Lazio per squalifica con Mazzarri che in quell'occasione ha schierato un 3-5-2 con Politano e Raspadori davanti. A inizio gennaio il Cholito aveva chiesto più spazio ed era pronto a valutare eventuali offerte se ci fossero stati progetti interessanti, alla fine l'attaccante è rimasto e ora ha una nuova chance per colpire ancora dopo il gol in Supercoppa con la Fiorentina.