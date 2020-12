Nell'ultimo mese e mezzo il Napoli ha dovuto fare a meno di Victor Osimhen, che ha riportato una lussazione alla spalla destra lo scorso 13 novembre con la sua Nigeria. Il giocatore in questi giorni ha proseguito il percorso riabilitativo ad Anversa, in Belgio, per dedicarsi in maniera intensa al recupero. Nella giornata di domani Osimhen dovrebbe essere nuovamente a Napoli per unirsi alla squadra.



Il rientro in campo di Osimhen si avvicina sempre più e appena sarà con lo staff medico del Napoli verrà sottoposto a nuovi esami strumentali per valutarne la guarigione. Secondo quanto scritto oggi dalla Gazzetta dello Sport, però, il rientro non sarà imminente. Ancora dieci giorni prima di tornare a disposizione di Gattuso, magari il 10 gennaio per la trasferta di Udine.