Ieri a Dimaro sono arrivati in elicottero gli agenti dell'attaccante del Lille Nicolas Pepé e hanno incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis per definire il suo trasferimento al Napoli. Secondo il Corriere dello Sport c'è però un problema e riguarda le commissioni da garantire agli agenti, molto alte, che non sono state risolte nell'incontro durato oltre 3 ore di ieri.