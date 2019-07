Secondo Tuttosport, Mario Rui e Simone Verdi sono oggetto d'interesse del Torino. Per l’attaccante, Urbano Cairo è disposto a corrispondere una serie di bonus, da aggiungere ai 18 milioni di euro già previsti, riducendo la forbice rispetto ai 25 milioni chiesti da De Laurentiis.

Per limare la distanza Cairo e il presidente del Napoli hanno in programma un summit, che sperano possa essere decisivo, entro la fine della settimana.