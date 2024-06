AFP via Getty Images

Napoli, prove di difesa a tre: Olivera cambia ruolo, piace Miguel Gutierrez del Girona

18 minuti fa



Il Napoli con Antonio Conte si rifà il look: il tecnico leccese è già al lavoro con il nuovo ds Giovanni Manna, e ha in mente di ristrutturare la rosa rendendola adatta alla difesa a tre. In questo senso, Sky assicura che l'idea sia quella di riconvertire il terzino sinistro Olivera a braccetto sinistro, quindi di trovare un nuovo interprete per la corsia mancina.



IL NUOVO CHE AVANZA - Piace Miguel Gutierrez, una delle chiavi della stagione strepitosa del Girona in Spagna: terzino sinistro che si spinge fino all'area di rigore avversaria, può lavorare anche da tornante vista la sua gran corsa e propensione all'assist. Ben 9 in stagione, con anche due reti segnate entrambe al Barcellona, per il classe 2001 prodotto delle giovanili del Real Madrid.