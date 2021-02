Il Napoli non vive mesi semplicissimi per quanto riguarda gli infortuni e le positività al Covid-19. In difesa è emergenza con Koulibaly positivo al virus e Manolas ko dopo l'infortunio di Genova. Si rivede però Fabián Ruiz. Ecco il report dell'allenamento di questa mattina:



La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercizi di passing drill. Successivamente seduta tecnica e partita a campo ridotto. Fabián ha svolto l'intera seduta in gruppo. Kostas Manolas, sostituito nel match di Marassi contro il Genoa, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le condizioni del calciatore verranno valutate tra tre settimane. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo.