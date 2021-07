Sesto giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. La squadra ha svolto una doppia sessione: al mattino si è concentrata sul lavoro della tattica difensiva, mentre i centrocampisti hanno calciato in porta, nel pomeriggio più partitelle a metà campo per insistere sull'intensità. Zielinski ha svolto i test atletici in mattinata, mentre nel pomeriggio allenamento personalizzato concludendo con una gara di traverse, dimostrando le sue solite qualità.



A seguire l'allenamento c'era un ospite speciale. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è rimasto a bordo campo durante tutta la durata della sessione pomeridiana seduto su una sedia.