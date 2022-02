Non sono state settimane semplici per Adam Ounas. L'esterno algerino si è unito alla Nazionale algerina per prender parte alla Coppa d'Africa. Di fatto non è mai sceso in campo causa Covid ed ha avuto anche dei problemi al cuore post virus.



Ounas si è sottoposto ai test necessari, soprattutto quelli cardiologici. Nessun pericolo, allarme rientrato. Così ecco il ritorno in campo per allenarsi con i compagni del Napoli. Servirà ritrovare la condizione, dato che è lontano dal campo con continuità da circa un mese. Intanto la speranza è quella di rivederlo già tra i convocati domenica per la trasferta di Venezia. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.