La redazione di RaiSport fa il punto sui possibili moviemnti di mercato a centrocampo del Napoli: "Rog? Se arriva un'offerta seria, potrebbe andare via. Se entro fine mercato l'Ateltico Madrid o un altro club riuscirà a fare un'offerta che De Laurentiis riterrà congrua per il croato, allora la società potrebbe prendere un altro centrocampista. Magari Lobotka, che è stato trattato dal gicoatore e poi è rimasto un discorso in sospeso".