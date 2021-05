Per Gattuso quella di domenica contro il Verona con ogni probabilità sarà l'ultima partita sulla panchina del Napoli. Il rapporto tra il tecnico calabrese e il presidente azzurro, De Laurentiis, non può essere ricostruito in seguito a quel periodo difficilissimo vissuto dal club partenopeo.



A certificare la rottura definitiva tra i due ci sarebbero due discussioni in particolare: la prima alla vigilia della Supercoppa contro la Juventus e la seconda, che ha aperto un solco incolmabile, nel ritiro a qualche ora dalla sfida di Coppa Italia contro lo Spezia. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.