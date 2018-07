Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti è una persona incredibile, un allenatore che ha visto tutto e vinto tutto. Lui sa come si vince e sono sicuro che sarà una cosa buona per Napoli. Difficile dire se mi aspettavo lui o no al Napoli, anche perchè con Sarri hanno giocato bene, anche in Europa. Voglio vedere cosa accadrà. Vidal? Non possiamo parlarne. Posso solo dire che è un grandissimo giocatore, fa battaglia e sarà difficile cederlo.

Rudy? Non lo so. Ieri abbiamo presentato il nuovo allenatore, vediamo cosa accadrà. Koulibaly? Non ci abbiamo ancora pensato, ma è molto forte".